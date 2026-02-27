27.02.2026 06:31:29

SD BIOSENSOR informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SD BIOSENSOR veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6310,11 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SD BIOSENSOR -1093,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 194,57 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 180,12 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4282,700 KRW. Im Vorjahr waren -805,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 710,58 Milliarden KRW – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SD BIOSENSOR 694,57 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
