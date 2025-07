SDAX aktuell: Gewinne im SDAX

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 17 549,47 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89,269 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,118 Prozent stärker bei 17 500,89 Punkten, nach 17 480,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17 600,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 484,60 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 16 989,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 935,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Wert von 14 632,77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 26,37 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 668,39 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 5,21 Prozent auf 21,80 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,24 Prozent auf 9,10 EUR), Alzchem Group (+ 3,77 Prozent auf 143,00 EUR), Sixt SE St (+ 2,16 Prozent auf 85,25 EUR) und Springer Nature (+ 1,99 Prozent auf 19,48 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen BVB (Borussia Dortmund) (-3,23 Prozent auf 3,75 EUR), adesso SE (-1,90 Prozent auf 82,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,84 Prozent auf 42,74 EUR), SFC Energy (-1,57 Prozent auf 22,00 EUR) und Deutsche Euroshop (-1,33 Prozent auf 19,28 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. 364 801 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,796 Mrd. Euro macht die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at