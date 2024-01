SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer

SDAX-Handel am Donnerstagmorgen.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 13 736,52 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 112,443 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,121 Prozent tiefer bei 13 734,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 750,74 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 740,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 721,07 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 2,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 13 799,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 084,52 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wies der SDAX 13 115,92 Punkte auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,613 Prozent zurück. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit MorphoSys (+ 4,12 Prozent auf 36,37 EUR), STO SE (+ 0,71 Prozent auf 142,00 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,69 Prozent auf 6,12 EUR), BayWa (+ 0,67 Prozent auf 29,95 EUR) und GRENKE (+ 0,65 Prozent auf 23,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-2,62 Prozent auf 4,02 EUR), Befesa (-2,11 Prozent auf 32,50 EUR), ADTRAN (-1,71 Prozent auf 6,91 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,62 Prozent auf 19,44 EUR) und thyssenkrupp nucera (-1,52 Prozent auf 14,88 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die AUTO1-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 73 703 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 11,340 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at