SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Montag verbucht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,42 Prozent auf 14 623,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 102,578 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,077 Prozent auf 14 673,61 Punkte an der Kurstafel, nach 14 684,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 622,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 685,72 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der SDAX mit 14 367,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, lag der SDAX noch bei 14 258,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 610,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,80 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 2,04 Prozent auf 65,00 EUR), STO SE (+ 2,03 Prozent auf 161,20 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,00 Prozent auf 102,00 EUR), Fielmann (+ 1,99 Prozent auf 43,65 EUR) und STRATEC SE (+ 1,11 Prozent auf 45,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil BayWa (-33,13 Prozent auf 15,18 EUR), IONOS (-6,07 Prozent auf 25,55 EUR), AUTO1 (-2,32 Prozent auf 6,75 EUR), Eckert Ziegler (-2,20 Prozent auf 44,46 EUR) und Drägerwerk (-1,50 Prozent auf 52,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die BayWa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,502 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at