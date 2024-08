SDAX-Handel aktuell: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Der SDAX zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Am Montag schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 14 109,84 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,689 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 14 182,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 134,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 107,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 214,96 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 317,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, wurde der SDAX mit 14 464,08 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 13 700,25 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,09 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell TAKKT (+ 5,54 Prozent auf 10,66 EUR), CEWE Stiftung (+ 3,76 Prozent auf 102,20 EUR), RENK (+ 3,10 Prozent auf 25,62 EUR), Hypoport SE (+ 2,55 Prozent auf 257,40 EUR) und STRATEC SE (+ 2,18 Prozent auf 42,20 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil thyssenkrupp nucera (-6,67 Prozent auf 8,89 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,01 Prozent auf 1,10 EUR), SFC Energy (-2,38 Prozent auf 20,50 EUR), Mutares (-2,14 Prozent auf 31,95 EUR) und METRO (St) (-2,09 Prozent auf 4,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 871 171 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,192 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at