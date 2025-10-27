Sdiptech (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sdiptech (B) lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12,00 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sdiptech (B) 0,870 SEK je Aktie generiert.

Sdiptech (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at