Seaboard präsentierte Quartalsergebnisse

Seaboard hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 124,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 32,95 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Seaboard 2,40 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at