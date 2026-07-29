Seagate Aktie
WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52
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29.07.2026 14:18:31
Seagate Hits Record Margins Amid AI Storage Boom
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