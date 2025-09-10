Southeastern Grocers Aktie
ISIN: US8416971054
10.09.2025 14:24:47
Seaport Entertainment Appoints Matt Partridge As CEO
(RTTNews) - Seaport Entertainment Group Inc. (SEG) said on Wednesday that it has appointed its Chief Financial Officer, Matt Partridge, as Chief Executive Officer to succeed Anton Nikodemus. Nikodemus will remain with the company as a Special Advisor until November 3.
In addition, the Group has appointed its Chief Accounting Officer, Lenah Elaiwat, as Interim CFO, and Michael Crawford, currently Lead Independent Director of the Board as Chairman of the Board.
