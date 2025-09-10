Southeastern Grocers Aktie

Southeastern Grocers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US8416971054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.09.2025 14:24:47

Seaport Entertainment Appoints Matt Partridge As CEO

(RTTNews) - Seaport Entertainment Group Inc. (SEG) said on Wednesday that it has appointed its Chief Financial Officer, Matt Partridge, as Chief Executive Officer to succeed Anton Nikodemus. Nikodemus will remain with the company as a Special Advisor until November 3.

In addition, the Group has appointed its Chief Accounting Officer, Lenah Elaiwat, as Interim CFO, and Michael Crawford, currently Lead Independent Director of the Board as Chairman of the Board.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Southeastern Grocers Incmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Southeastern Grocers Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX stabil -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen