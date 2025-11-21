Seasif Exploration verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seasif Exploration hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Seasif Exploration vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

