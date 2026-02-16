Secom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Secom hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 72,41 JPY gegenüber 69,95 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 304,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 316,26 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at