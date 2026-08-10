Secom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Secom hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 59,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 60,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,63 Prozent auf 298,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 287,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at