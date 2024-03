SecureWorks A legte Quartalsergebnis vor

SecureWorks A präsentierte in der am 14.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2024 endete.

Das EPS lag bei 0,080 USD. Im letzten Jahr hatte SecureWorks A einen Gewinn von -0,170 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,3 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,000 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SecureWorks A -1,360 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 365,88 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 463,48 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,333 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 363,89 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at