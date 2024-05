Security and Intelligence Services (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Security and Intelligence Services (India) hat am 01.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Security and Intelligence Services (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,82 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,39 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 31,38 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Security and Intelligence Services (India) 29,96 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 13,08 INR gegenüber 23,64 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,07 Prozent auf 122,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 20,50 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 125,22 Milliarden INR gelegen.

