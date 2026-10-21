SEI Investments Aktie
WKN: 867474 / ISIN: US7841171033
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21.10.2026 22:06:03
SEI Investments Q3 Profit Advances
(RTTNews) - SEI Investments (SEIC) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $168.258 million, or $1.38 per share. This compares with $164.204 million, or $1.30 per share, last year.
Excluding items, SEI Investments reported adjusted earnings of $199.970 million or $1.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.4% to $662.043 million from $578.511 million last year.
SEI Investments earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $168.258 Mln. vs. $164.204 Mln. last year. -EPS: $1.38 vs. $1.30 last year. -Revenue: $662.043 Mln vs. $578.511 Mln last year.
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