Seika legte Quartalsergebnis vor

Seika hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 76,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 49,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 27,74 Milliarden JPY gegenüber 25,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at