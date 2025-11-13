|
Seino Transportation präsentierte Quartalsergebnisse
Seino Transportation hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,17 Prozent auf 198,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
