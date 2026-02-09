SEIRYO ELECTRIC legte Quartalsergebnis vor

SEIRYO ELECTRIC ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SEIRYO ELECTRIC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 51,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,33 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,78 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SEIRYO ELECTRIC einen Umsatz von 4,58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at