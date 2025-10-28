28.10.2025 13:57:38

Selenskyj: EU soll Ukraine noch mehrere Jahre finanzieren

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet von der Europäischen Union noch für mehrere Jahre finanzielle Unterstützung für den Krieg mit Russland. "Ich habe ihnen gesagt: Wir werden nicht jahrzehntelang kämpfen, doch ihr sollt zeigen, dass ihr die Ukraine im Verlauf einer gewissen Zeit stabil finanziell unterstützen könnt", sagte Selenskyj gemäß Interfax-Ukraine Journalisten in Kiew. Daher gehen europäische Staats- und Regierungschefs von zwei bis drei weiteren Jahren aus.

Selenskyj bezog sich dabei auf ein Zitat des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in der britischen Zeitung "The Times". Dieser sagte in einem Interview, dass die Ukraine bereit sei, noch zwei oder drei weitere Jahre zu kämpfen.

Geld erst für Waffen, dann für Wiederaufbau

Dabei rechnet Selenskyj weiter mit Überweisungen auf der Basis eingefrorener russischer Zentralbankgelder. "Wenn der Krieg in einem Monat endet, dann werden wir das Geld für den Wiederaufbau verwenden", sagte er. Falls der Krieg nicht so schnell ende, würden die Mittel für Waffenkäufe eingesetzt.

In der EU wird diskutiert, der Ukraine einen mit eingefrorenen russischen Geldern besicherten Reparationskredit in Höhe von 140 Milliarden Euro zu gewähren. Vor allem Belgien ist bisher gegen diese Vergabe und argumentiert, dass das Vertrauen in den Finanzstandort erheblich geschädigt werden könnte.

Die Ukraine wehrt sich mit massiver westlicher Hilfe seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Nach Angaben aus Kiew sind seitdem schon umgerechnet mehr als 130 Milliarden Euro an ausländischem Geld allein zur Stützung des ukrainischen Haushalts aufgewendet worden./ast/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen