Selenskyj lobt Erfolge der Rüstungswirtschaft

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Fortschritte in der eigenen Rüstungswirtschaft gelobt. "Es ist sehr wichtig, dass ausländische Gelder endlich wirklich und sichtbar in der Rüstungsproduktion arbeiten, und das ist unsere große Errungenschaft", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Der Sektor werde inzwischen nicht mehr nur durch staatliche Investitionen gefördert, sondern ziehe auch Gelder von Partnern an. Als Beispiele nannte er den Bau von Raketen und Langstreckendrohnen.

So bereite die Ukraine Schritte vor, um die Reichweite der Drohnen noch zu vergrößern. Zuletzt waren ukrainische Drohnen unter anderem in der russischen Teilrepublik Tatarstan eingeschlagen. Tatarstan ist etwa 1000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Selenskyj angekündigt, den Bau eigener Raketen forcieren zu wollen. Damit solle das Land unabhängiger von westlichen Waffenlieferungen werden. Westliche Partner der Ukraine haben zudem Beschränkungen für den Einsatz ihrer Raketen gegen russisches Territorium verhängt./bal/DP/he