04.09.2025 18:37:38

Selenskyj wirft Moskau Verzögerungstaktik vor

PARIS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland erneut Verzögern eines Treffens zwischen ihm und Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen. "Ich finde, dass Russland alles tut, um ein Treffen hinauszuzögern", sagte er bei einer Pressekonferenz nach Beratungen der Unterstützerstaaten der Ukraine in der sogenannten Koalition der Willigen in Paris.

"Wenn du willst, dass kein Treffen stattfindet, dann lädst du mich nach Moskau ein", so Selenskyj. Aber es sei "nicht schlecht", dass Russland über ein mögliches Treffen spreche.

Der Kremlchef hatte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz gesagt, Selenskyj könne nach Moskau kommen, wenn es die Aussicht auf ein gutes Ergebnis gebe. Der Ukrainer sagte wiederum, dass er von dem Vorschlag von den "amerikanischen Partnern" erfahren habe.

Selenskyj fordert immer wieder ein direktes Treffen mit dem Kremlchef für Verhandlungen über einen Waffenstillstand in dem seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Moskau betont immer wieder nur zu einem Treffen bereit zu sein, wenn es gut vorbereitet sei./ksr/DP/jha

