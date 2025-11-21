Selvita CRO Spolka Akcyjna Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Selvita CRO Spolka Akcyjna Bearer hat am 20.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,130 PLN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 88,1 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Selvita CRO Spolka Akcyjna Bearer 88,3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at