Semtech Corp Q2 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Semtech Corp (SMTC):

Earnings: -$27.10 million in Q2 vs. -$170.30 million in the same period last year. EPS: -$0.31 in Q2 vs. -$2.61 in the same period last year. Excluding items, Semtech Corp reported adjusted earnings of $36.70 million or $0.41 per share for the period.

Analysts projected $0.44 per share Revenue: $257.60 million in Q2 vs. $215.40 million in the same period last year.