Semtech Aktie
WKN: 860465 / ISIN: US8168501018
|
24.08.2025 07:01:06
Ausblick: Semtech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Semtech wird am 25.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,401 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,610 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 256,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 215,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -2,260 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 909,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
