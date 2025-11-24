Semtech Corp Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Semtech Corp (SMTC):

Earnings: -$2.9 million in Q3 vs. -$7.6 million in the same period last year. EPS: -$0.03 in Q3 vs. -$0.10 in the same period last year. Excluding items, Semtech Corp reported adjusted earnings of $44.1 million or $0.48 per share for the period.

Revenue: $267.0 million in Q3 vs. $236.8 million in the same period last year.