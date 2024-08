Senior General Ledger Accountant / Bilanzbuchhalter (all genders), Hybrid (Hattersheim, DE, 65795)

Dätwyler IT Infra hilft Organisationen rund um die Welt, ihr Kerngeschäft dank zukunftssicherer und intelligenter IT- und OT-Infrastrukturen erfolgreich auszubauen. Das solide, zuverlässige Unternehmen tritt am Markt erfolgreich als Zulieferer innovativer Systemlösungen, Produkte und Dienstleistungen für Rechenzentren, Glasfasernetze und intelligente Gebäude auf. Unsere Firma mit Hauptsitz in der Schweiz und weiteren Standorten in Europa, im Mittleren Osten und in Asien beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitende.Du bist ein Teamplayer mit unternehmerischem Denken und Berufserfahrung im Finance? Dann suchen wir genau dich als Senior General Ledger Accountant / Bilanzbuchhalter (all genders) für den Standort Hattersheim (bei Frankfurt).Damit verbringst du deine Zeit:Erstellung der monatlichen UStVA sowie Jahresmeldung und ZM-MeldungenBearbeitung der Gehaltsbuchungen und Zahlungen für Deutschland sowie weitere EU LänderErstellung, Verarbeitung und Abstimmung von DauerbuchungsbelegenUnterstützung im Monats- und JahresabschlussBewertung und Abstimmung des Anlagevermögens Reisekostenverwaltung Überwachung von ZolldokumentenErstellung von Dokumenten für Prüfungen sowie Zusammenarbeit mit den AuditorenWeiterentwicklung und Optimierung von internen Prozessen und Mitwirkung bei ProjektenDas bringst du mit: Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung in vergleichbarer TätigkeitFundiertes Know-how in der BilanzierungZahlenaffinität sowie gute MS-Office Kenntnisse, SAP R3 Kenntnisse sind von VorteilSelbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke Interesse an neuen Entwicklungen im Steuer- und BilanzrechtDarauf kannst du dich freuen:Attraktive Sozialleistungen bereits ab Eintritt, z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld, Betriebliche Altersvorsorge, VL und vieles mehr30 Tage Urlaub sowie freie Tage am 24. & 31. Dezember Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege Eine interessante Tätigkeit in einem sehr selbstständigen Arbeitsumfeld mit Eigenverantwortung und der Möglichkeit zur WeiterentwicklungDu wirst Teil eines kollegialen Teams und einem modernen Arbeitsumfeld Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns jetzt deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und gewünschtem Eintrittstermin. Wir freuen uns auch auf deine Bewerbung, wenn du nicht alle Kriterien erfüllst. Wichtiger ist uns, dass du gemeinsam mit uns wachsen möchtest. Bei Rückfragen kannst du dich gerne an Juliane Safran unter Juliane.Safran@datwyler.com wenden. Weitere Informationen findest du unter ITinfra.datwyler.com Wir bieten ein vielfältiges und globales Arbeitsumfeld. Als international operierendes Unternehmen bietet Dätwyler ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen. Bei Dätwyler befähigen wir unsere Mitarbeitenden, ihre Talente in einen globalen Kontext zu bringen und im Laufe der Zeit stetig zu entwickeln. Deshalb bilden unsere Mitarbeitenden das Herzstück von Dätwyler – wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen und Loyalität. Gegenseitige Wertschätzung ist unser oberstes Gebot. Weiter zum vollständigen Artikel bei Dätwyler Holding AG Weiter zum vollständigen Artikel bei Dätwyler Holding AG