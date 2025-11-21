Senmiao Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Senmiao Technology gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at