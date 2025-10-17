Sensei Biotherapeutics Aktie
WKN DE: A2QM6J / ISIN: US81728A1088
|
17.10.2025 20:35:31
Sensei Biotherapeutics Shares Drop 34% On Phase 1/2 Trial Data Of Solnerstotug
(RTTNews) - Sensei Biotherapeutics, Inc. (SNSE) shares fell 33.29 percent to $11.73, down $5.85 on Friday after reporting results from the dose expansion portion of its Phase 1/2 trial evaluating solnerstotug, a conditionally active monoclonal antibody targeting VISTA. The data were presented at the ESMO Congress 2025.
The stock traded between $10.52 and $17.50 during the session, compared with a previous close of $17.58 on the Nasdaq. Volume reached 744,100 shares, well above the average of 18,937.
The 52-week range is between $5.00 and $18.35.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sensei Biotherapeutics Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sensei Biotherapeutics Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit leichtem Rebound -- Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich uneinheitlich. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.