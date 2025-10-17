Sensei Biotherapeutics Aktie

Sensei Biotherapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QM6J / ISIN: US81728A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.10.2025 20:35:31

Sensei Biotherapeutics Shares Drop 34% On Phase 1/2 Trial Data Of Solnerstotug

(RTTNews) - Sensei Biotherapeutics, Inc. (SNSE) shares fell 33.29 percent to $11.73, down $5.85 on Friday after reporting results from the dose expansion portion of its Phase 1/2 trial evaluating solnerstotug, a conditionally active monoclonal antibody targeting VISTA. The data were presented at the ESMO Congress 2025.

The stock traded between $10.52 and $17.50 during the session, compared with a previous close of $17.58 on the Nasdaq. Volume reached 744,100 shares, well above the average of 18,937.

The 52-week range is between $5.00 and $18.35.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sensei Biotherapeutics Incmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Sensei Biotherapeutics Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:21 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit leichtem Rebound -- Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich uneinheitlich. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen