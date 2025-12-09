Senti Biosciences Aktie

Senti Biosciences

WKN DE: A3DMVY / ISIN: US81726A1007

09.12.2025 16:37:34

Senti Biosciences Secures FDA RMAT Designation For SENTI-202

(RTTNews) - Senti Biosciences, Inc. (SNTI) on Tuesday announced that the FDA has granted Regenerative Medicine Advanced Therapy designation to SENTI-202, its off-the-shelf CAR-NK therapy being developed for relapsed or refractory AML and other hematologic cancers.

This recognition comes from new Phase 1 data that shows the treatment can specifically target leukemic cells without harming healthy stem cells. It follows Senti's earlier Orphan Drug Designation this year.

The company presented updated SENTI-202 data at the 2025 ASH Annual Meeting, and there's an investor webcast lined up for December 9.

SNTI is currently trading at $2.6083, up $0.2183 or 9.13 percent on the Nasdaq.


