06.11.2025 11:09:48

SENTIMENT/Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks werden vorsichtiger

DAX-Anleger werden vorsichtiger. Wie der jüngsten Stimmungserhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bärenanteil unter institutionellen Anlegern um 10 Punkte auf 38 Prozent gestiegen. Bei den Privaten stieg dieser Anteil um 3 Punkte auf 31 Prozent. 52 Prozent der Profis bleiben Bullen, bei den Privatanlegern verkleinert sich diese Gruppe um 8 Punkte auf 47 Prozent. Damit sind 10 Prozent (-10) der Institutionellen neutral positioniert und 22 Prozent (+5) der Privatanleger.

"Es scheint nicht mehr die Frage zu sein, ob, sondern nur noch, wann die KI-Blase platzt", glaubt Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Allerdings falle die Reaktion auf die Warnungen vor dem Ende des KI-Booms unterschiedlich aus: "Während wir bei den aktiven Privatanlegern teils deutlich negative Reaktionen feststellen, bleiben bei den institutionellen Investoren die Optimisten unter dem Strich untätig."

Immerhin gebe es mit 32 Prozent aller Befragten auch einen großen Anteil neuer Bären, die einem starken Abverkauf des DAX zumindest zeitweise entgegenwirken könnten, so Goldberg weiter. Trotzdem sei die Lage für das Börsenbarometer belastend.

Auch unter den US-Privatanlegern wächst die Skepsis. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist das Bullenlagern in den USA auf 38 von 44 Prozent geschrumpft. Das Bärenlager zeigte sich mit 36,3 Prozent nach 36,9 Prozent in der Vorwoche wenig verändert. Zulauf erhielt das Lager der Neutralen - dieser Anteil stieg auf 25,8 Prozent nach zuvor 19,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 05:10 ET (10:10 GMT)

