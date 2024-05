SENTIMENT/Institutionelle wechseln im DAX ins Bärenlager

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der Rekordstände des DAX gehen Anleger zunehmend auf Nummer sicher. Wie der jüngsten Sentimenterhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, hat sich das Bullenlager sowohl der Profis wie auch der Privatanleger um jeweils 4 Punkte auf 23 bzw. 41 Prozent verkleinert. 44 Prozent (+16) der Institutionellen sind nun bärisch gestimmt, bei den Privaten 36 Prozent (-2). Damit sind 33 Prozent (-12) der Profis neutral gestimmt und 23 Prozent (+6) der Privatanleger.

Die aktuelle Stimmungserhebung hat ans Licht gebracht, was zumindest ein größerer Teil der institutionellen Investoren schon länger auf der Agenda stehen hatte. "Anscheinend wollte noch vor einer Woche ein Teil der Investoren die Bullen-Party lieber nicht vorschnell verlassen, aber mittlerweile sind viele doch nach Hause gegangen und haben mit ihrem Ausstieg dem Fortbestand des DAX-Aufwärtstrends erst einmal eine Absage erteilt", so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg.

Anders stellt sich die Lage bei den US-Privatanlegern dar. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) hat sich deren Bullenanteil auf sehr hohe 47 Prozent erhöht nach 40,9 Prozent in der Vorwoche. Das Bärenlager vergrößerte sich auf 26,3 Prozent nach 23,3 Prozent im Vergleichszeitraum. Damit sind 26,6 Prozent neutral gestimmt nach 35,9 Prozent in der Vorwoche.

