SENTIMENT/Optimismus unter US-Privatanlegern steigt weiter

DOW JONES--Mit den seit Wochen steigenden Kursen an der Wall Street ist auch der Anteil der Bullen unter den Privatanlegern nach oben gelaufen. Dieser Zulauf speiste sich mehrheitlich aus dem Lager der Bären, deren Lager in den vergangenen vier Wochen von knapp 60 Prozent auf nun 36,7 Prozent fiel. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern per 21. Mai hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 37,7 von 35,9 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren fiel dagegen von 44,4 auf 36,7 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger stieg auf 25,6 nach 19,7 Prozent in der Vorwoche.

Relativ stabil zeigt sich dagegen die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland. Hier ist allenfalls festzustellen, dass einige Bullen in das Bärenlager gewechselt sind. Der Bullenanteil unter den Privatanlegern fiel um 3 Punkte auf nun 48 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager stieg um jene 3 Prozentpunkte auf nun 33 Prozent. Der Anteil der Neutralen verharrte bei 19 Prozent.

May 22, 2025 08:15 ET (12:15 GMT)