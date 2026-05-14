14.05.2026 10:53:39

SENTIMENT/Stabile Stimmung unter Privatanlagern

DOW JONES--Die Stimmung der Privatanleger dies- und jenseits des Atlantiks hat sich gegenüber der Vorwoche nicht gravierend verändert. Während die Nasdaq-Indizes von Hoch zu Hoch eilen und der DAX oberhalb der 24.000er-Marke seitwärts tendiert, liefern die jüngsten Umfragen unter Privatanlegern kaum neue Erkenntnisse. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg interpretiert das Ergebnis dahingehend, dass es zu Gewinnmitnahmen bei Engagements auf steiugende Kurse gekommen ist - unter dem Strich habe man sich allerdings nicht auf die Verkaufseite getraut.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ging der Bullenanteil um 4 Prozentpunkte auf 40 Prozent zurück. Das Bärenlager verharrte bei 38 Prozent, während der Anteil der Neutralen um 4 Punkte auf 22 Prozent stieg.

An der Wall Street haben einige Privatanleger von der Seitenlinie ins Bärenlager gewechselt. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Umfrage per 13. Mai stieg der Anteil der Bären auf 36,6 nach 33 Prozent. Der Anteil der Optimisten legte mit 39,3 nach 38,3 Prozent ebenfalls leicht zu. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger schrumpfte dagegen von 28,7 auf 24,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 04:53 ET (08:53 GMT)

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