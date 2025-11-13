13.11.2025 10:52:41

SENTIMENT/US-Anleger extreme Bären - DAX-Anleger bullischer

DOW JONES--Die Stimmung unter den Privatanlegern kann sich kaum unterschiedlicher entwickeln, als aktuell. Wie in den USA die Privatanleger aus dem Bullenlager wie auch von der Seitenlinie in das Bärenlager strömen, um dort zunächst zu überwintern, ist extrem auffällig. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey per 11. November hervorgeht, stieg der Anteil der Bären auf 49,1 nach 36,3 Prozent massiv an. Der Wert liegt deutlich über dem historischen Durchschnittsniveau von 31 Prozent. Der Anteil der Optimisten fiel zugleich von 38 auf 31,6 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger verkleinerte sich von 25,8 auf nun 19,2 Prozent.

In Deutschland ist dagegen zu beobachten, dass die Privaten mit dem bevorstehenden Ende des US-Shutdowns extrem optimistisch geworden sind, über die Hälfte von ihnen setzt auf steigende Kurse. Viele kommen direkt aus dem Lager der Bären. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg interpretiert das dahingehend, dass viele frühere Bären, vermutlich mit Gewinnen im Rücken, ihre Position um 180 Grad auf bullisch gedreht haben. Damit stelle sich die Frage, ob sich hier bereits die Hoffnung auf eine Jahresschlussrally breitgemacht habe.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der Bullenanteil um 11 Punkte auf nun 58 Prozent. Das Bärenlager leerte sich um 8 Prozentpunkte auf 23 Prozent. Der Anteil der Neutralen fiel um 3 Prozentpunkte auf nur noch 19 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 04:52 ET (09:52 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX tiefrot -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren zum Wochenschluss deutlich tiefer. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen