SENTIMENT/US-Anleger extreme Bären - DAX-Anleger bullischer

DOW JONES--Die Stimmung unter den Privatanlegern kann sich kaum unterschiedlicher entwickeln, als aktuell. Wie in den USA die Privatanleger aus dem Bullenlager wie auch von der Seitenlinie in das Bärenlager strömen, um dort zunächst zu überwintern, ist extrem auffällig. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey per 11. November hervorgeht, stieg der Anteil der Bären auf 49,1 nach 36,3 Prozent massiv an. Der Wert liegt deutlich über dem historischen Durchschnittsniveau von 31 Prozent. Der Anteil der Optimisten fiel zugleich von 38 auf 31,6 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger verkleinerte sich von 25,8 auf nun 19,2 Prozent.

In Deutschland ist dagegen zu beobachten, dass die Privaten mit dem bevorstehenden Ende des US-Shutdowns extrem optimistisch geworden sind, über die Hälfte von ihnen setzt auf steigende Kurse. Viele kommen direkt aus dem Lager der Bären. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg interpretiert das dahingehend, dass viele frühere Bären, vermutlich mit Gewinnen im Rücken, ihre Position um 180 Grad auf bullisch gedreht haben. Damit stelle sich die Frage, ob sich hier bereits die Hoffnung auf eine Jahresschlussrally breitgemacht habe.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der Bullenanteil um 11 Punkte auf nun 58 Prozent. Das Bärenlager leerte sich um 8 Prozentpunkte auf 23 Prozent. Der Anteil der Neutralen fiel um 3 Prozentpunkte auf nur noch 19 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 04:52 ET (09:52 GMT)