SENTIMENT/US-Anleger werden vorsichtiger - Im DAX mehr Bullen

FRANKFURT (Dow Jones)--Keinen einheitlichen Trend liefern die jüngsten Stimmungsumfragen unter den Privatanlegern in den USA und Deutschland. Während es sich in den USA leert, füllt es sich in Deutschland. Hier nutzen die Privatanleger das Minus der ersten Tage, um long zu gehen. Der Bullenanteil legte um sieben Punkte auf nun 41 Prozent zu, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager schrumpfte bei den Privatanlegern um einen Prozentpunkt auf nun 40 Prozent. Der Anteil der Neutralen fiel um 6 Prozentpunkte auf 19 Prozent.

Futter für die Bären an der Wall Street offeriert für Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest die niedrige Ratio des Premiums für Puts gegenüber Calls. Die Options-Absicherung gegen fallende Kurse im S&P-500 sei im historischen Vergleich preiswert zu haben. Der bullische Anteil der US-Privatinvestoren ist von 48,6 auf 40,4 Prozent deutlich gefallen. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern zudem hervorgeht, ist der Anteil der Bären auf 26,8 von 24,2 Prozent gestiegen. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger umfasst nun 32,9 nach 27,2 Prozent in der Vorwoche.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2024 05:30 ET (10:30 GMT)