SENTIMENT/US-Privatanleger bleiben vorsichtig

US-Privatanleger bleiben skeptisch. Laut der jüngsten wöchentlichen Sentiment-Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ist das Bullenlager zwar leicht auf 35,5 Prozent von 34,7 Prozent gestiegen. Der Anteil der Bären stieg aber stärker auf 39,9 Prozent von 37,9 Prozent. Damit sind 24,6 Prozent neutral positioniert nach 27,4 Prozent in der Vorwoche.

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August 20, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)