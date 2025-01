SENTIMENT/US-Privatanleger werden bearisch

DOW JONES--Wenngleich die Indizes an der Wall Street gegenüber dem Jahreswechsel leicht höher notieren, werden die Privatanleger in den USA weiter skeptischer. Dabei handelt es sich um einen Trend, der nun bereits seit fünf Wochen anhält. Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, fiel der Anteil der Bullen auf 34,6 nach 35,4 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren stieg dagegen von 34,2 auf 37,4 Prozent und liegt damit nun deutlich über dem historischen Durchschnitt von 31 Prozent. Das Lager der neutral Gestimmten fiel auf 28 nach 30,4 Prozent in der Vorwoche.

Auch wenn die jüngste Sentiment-Erhebung bereits drei Wochen zurückliegt, präsentiert sich die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland dagegen extrem stabil. Der Bullenanteil unter den Privatanlegern ging um einen Prozentpunkt auf 43 Prozent zurück, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager verharrte dagegen bei 38 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent.

January 09, 2025 04:43 ET (09:43 GMT)