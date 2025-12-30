Ethereum - Japanischer Yen

459 638,02
 JPY
1 776,21
0,39 %
JPY - ETH
Geändert am: 30.12.2025 07:06:50

Asiens Börsen uneinehitlich

Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenstart kaum verändert.

So zeigte sich der ATX richtungslos und beendete die Sitzung minimale 0,01 Prozent fester bei 5.247,96 Punkten.

Informationen zu Börsenunternehmen waren Mangelware. Ein ähnliches Bild zeigte sich an den führenden europäischen Börsen. Laut Experten haben nämlich viele Investoren ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen. International nennenswerte Konjunkturdaten standen ebenso nicht an. Dafür rückten der Ukrainekrieg und die Friedensgespräche dazu in den Blick der Anleger. Spekulationen auf einen möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen belasteten den Rüstungssektor.

DEUTSCHLAND

Nach den Weihnachtsfeiertagen tendierte der DAX in der verkürzten Woche vor Silvester seitwärts.

Der DAX eröffnete die Sitzung minimal höher und pendelte anschließend um die Nulllinie. Er beendete den Handelstag marginale 0,05 Prozent im Plus bei 24.351,12 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt startete nach den Weihnachtsfeiertagen wenig verändert in die verkürzte Woche vor Silvester. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern.

Sollte am Dienstag nicht mehr groß am DAX-Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der DAX in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart etwas schwächer.

Der Dow Jones verlor anfänglich schon leicht und gab auch anschließend nach. Er beendete den Handel 0,51 Prozent niedriger bei 48.461,93 Zählern.
Der NASDAQ Composite eröffnete derweil bereits tiefer und verblieb auch weiterhin in der Verlustzone. Letztlich ging es für ihn 0,5 Prozent auf 23.474,35 Punkte abwärts.

An den US-Börsen kam es zum Wochenbeginn vor allem bei den großen Technologiewerten zu schwächeren Notierungen. Nennenswerte Kursbewegungen erwarten Marktbeobachter zum Jahresende kaum noch. Zudem sind die Handelsvolumina zwischen Weihnachten und Silvester erfahrungsgemäß niedrig.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag uneins.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,10 Prozent tiefer bei 50.474,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,10 Prozent auf 3.969,39 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng 0,83 Prozent auf 25.849,24 Einheiten zu.

Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

