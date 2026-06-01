Sequel e-Routers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sequel e-Routers hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 INR gegenüber 1,60 INR im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 96,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 261,08 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at