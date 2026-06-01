Serabi Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Serabi Gold hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,21 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Serabi Gold 0,090 GBP je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,5 Millionen GBP – ein Plus von 71,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Serabi Gold 21,9 Millionen GBP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at