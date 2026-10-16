SERAKU legte Quartalsergebnis vor

SERAKU stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,26 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SERAKU mit einem Umsatz von insgesamt 6,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,03 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 140,46 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 127,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SERAKU im vergangenen Geschäftsjahr 25,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SERAKU 24,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at