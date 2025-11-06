|
06.11.2025 06:31:29
Serstech AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Serstech AB hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Serstech AB -0,040 SEK je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 7,8 Millionen SEK gegenüber 3,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
