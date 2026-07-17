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17.07.2026 06:31:29
Serverworks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Serverworks lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Das EPS wurde auf 43,81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Serverworks 14,70 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Serverworks 11,93 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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