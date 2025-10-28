Seven Hills Realty Trust Registered Shs Aktie

Seven Hills Realty Trust Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4MY / ISIN: US81784E1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 01:37:29

Seven Hills Realty Trust Q3 Sales Decline

(RTTNews) - Seven Hills Realty Trust (SEVN) revealed a profit for third quarter of $3.43 million

The company's bottom line came in at $3.43 million, or $0.23 per share. This compares with $3.48 million, or $0.23 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 20.0% to $7.09 million from $8.86 million last year.

Seven Hills Realty Trust earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.43 Mln. vs. $3.48 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.23 last year. -Revenue: $7.09 Mln vs. $8.86 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Seven Hills Realty Trust Registered Shsmehr Nachrichten