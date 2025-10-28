Seven Hills Realty Trust Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C4MY / ISIN: US81784E1010
|
28.10.2025 01:37:29
Seven Hills Realty Trust Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Seven Hills Realty Trust (SEVN) revealed a profit for third quarter of $3.43 million
The company's bottom line came in at $3.43 million, or $0.23 per share. This compares with $3.48 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 20.0% to $7.09 million from $8.86 million last year.
Seven Hills Realty Trust earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.43 Mln. vs. $3.48 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.23 last year. -Revenue: $7.09 Mln vs. $8.86 Mln last year.
