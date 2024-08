SEVEN SEAS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SEVEN SEAS hat am 14.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

SEVEN SEAS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 27,16 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18,070 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEVEN SEAS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 91,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 472,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at