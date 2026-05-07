Sezzle Aktie
WKN DE: A3EGAB / ISIN: US78435P1057
|
07.05.2026 05:56:55
Sezzle Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - Sezzle Inc. (SEZL) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $51.30 million, or $1.47 per share. This compares with $36.16 million, or $1.00 per share, last year.
Excluding items, Sezzle Inc. reported adjusted earnings of $49.99 million or $1.43 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.2% to $135.54 million from $104.91 million last year.
Sezzle Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.30 Mln. vs. $36.16 Mln. last year. -EPS: $1.47 vs. $1.00 last year. -Revenue: $135.54 Mln vs. $104.91 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.10
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sezzle Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sezzle Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sezzle Inc Registered Shs
|83,78
|14,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.