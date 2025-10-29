Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
|
29.10.2025 04:24:01
SGAG parent company Hepmil sold to French Publicis Groupe for undisclosed sum
Established in 2015, Hepmil has a network of over 3,000 creatorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
