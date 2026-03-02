Shanghai Gentech A legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Gentech A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Gentech A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,690 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,63 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,96 Milliarden CNY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,480 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,88 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shanghai Gentech A mit einem Umsatz von insgesamt 4,92 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -9,82 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,52 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 5,89 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at