Shanghai Putailai New Energy Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Putailai New Energy Technology A hat am 19.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 CNY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 3,27 Milliarden CNY, gegenüber 4,08 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,90 Prozent präsentiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,208 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,63 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at