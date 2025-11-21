Shapir Engineering and Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shapir Engineering and Industry gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 ILS, nach 0,040 ILS im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1,57 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at